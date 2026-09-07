Kim Jong Un aboga por convertir a la Armada norcoreana en una fuerza "nuclear" que ayude a frenar a "flotas agresoras"

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha abogado por que la Armada de su país se desarrolle en aras de que se convierta en una "fuerza armada nuclear" que ayude a frenar a las "flotas agresoras enemigas", en el transcurso de una jornada en la cual ha reincorporado a ese brazo del Ejército norcoreano el destructor Kang Kon, el cual sufrió un accidente en el astillero de Chongjin durante un proceso de botadura.

"Debemos asegurarnos de que se lleve a cabo el funcionamiento diversificado y eficaz de los sistemas de combate nucleares para una guerra real mediante el desarrollo de nuestra Armada como fuerza armada nuclear, y de que las actividades militares para la defensa marítima y la disuasión bélica se lleven a cabo con mayor claridad", ha defendido el dirigente subrayando la importancia de que los uniformados de ella frenen a "las flotas agresoras enemigas", logrando que "se retiren estratégicamente".

Estas declaraciones, recogidas por la agencia estatal norcoreana KCNA, han sido formuladas en el acto de puesta en servicio del Kang Kon, buque de guerra descrito como un hito significativo de cara a modernizar a la armada del país.

Durante su discurso, Kim Jong Un ha defendido que no existe otra garantía para defender la paz que asegurar el equilibrio de las fuerzas, a la par que ha recalcado la postura de Pyongyang de velar por desarrollar el poderío militar del país.

Hace apenas una semana, el líder norcoreano descartó la puesta en marcha de un proceso real de desnuclearización en la península de Corea debido a la postura "hostil" de Estados Unidos que, entonces, tachó de "persistente" por parte de un país "cada día más peligroso".

A ese respecto, un portavoz del Ministerio de Exteriores defendió que el armamento nuclear permite "garantizar la contención" dada la "grave situación" a la que hace frente el país, que cada día, sostuvo, asume "más riesgos" frente a las políticas estadounidenses, pese a los intentos de acercamiento de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.