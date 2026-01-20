Kim Jong Un destituye públicamente al vice primer ministro norcoreano

Archivo - El dirigente norcoreano, Kim Jong Un - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha destituido públicamente de su cargo al viceprimer ministro, Yang Sung Ho, durante una visita este lunes a una fábrica de maquinaria ubicada a las afueras de la capital, Pyongyang.

El dirigente norcorano ha despedido a Yang en un acto celebrado con motivo del inicio de la primera etapa de modernización del Complejo de Ryongsong que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pyongyang y que, según ha señalado, "se ha topado con dificultades y generado considerables pérdidas económicas".

Kim ha atribuido estas críticas a la "irresponsabilidad, la grosería y la incompetencia de los funcionarios" de la cartera económica norcoreana, de acuerdo a la agencia de noticias estatal KCNA. "El Partido (de los Trabajadores de Corea) ha llegado a la clara determinación de que las actuales fuerzas de orientación económica apenas pueden guiar el trabajo de reajuste de la industria nacional en su conjunto y su modernización tecnológica, y que romper con las viejas prácticas de depositar esperanzas en quienes han estado acostumbrados al derrotismo, la irresponsabilidad y la pasividad será un nuevo punto de partida para el futuro pionero y desarrollo", ha declarado.

En esta línea, el líder, defendido que "hemos asestado un duro golpe al sentido profundamente arraigado de irresponsabilidad y autoprotección que obstaculizan nuestro avance y desarrollo" en un acto al que han asistido el primer ministro, Pak Thae Song; el jefe del Comité del Partido en la provincia de Hamgyong del Sur, Ri Jong Nam; entre otros altos cargos del país.