Kim Jong Un y una veinta de líderes asistirán al desfile militar de China por el Día de la Victoria

Militares chinos en un entrenamiento para el próximo desfile militar del Día de la Victoria en Pekín capital de China - Europa Press/Contacto/Zhang Cheng

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará China la próxima semana para acudir al desfile militar del 3 de septiembre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, seis años después de su último desplazamiento al país vecino, en un viaje inusual en el que coincidirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, y otros 25 jefes de Estado y de gobierno.

Kim "visitará pronto la República Popular China por invitación de Xi Jinping", ha indicado la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA sobre un evento en el que se espera que el mandatario chino pase revista a las fuerzas armadas del país en la plaza de Tiananmen, que el pasado año realizó por primera vez.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores del gigante asiático ha confirmado la asistencia de Kim, así como la de dirigentes de una veinta de países más, incluidos Rusia, Armenia, Cuba, Birmania, Irán, Bielorrusia, Pakistán y Venezuela.