Kirguistán convoca elecciones presidenciales para enero de 2027 en plena crisis política

El Tribunal Constitucional de Kirguistán ha fijado este martes para enero de 2027 la fecha para las elecciones presidenciales, un anuncio que llega en plena crisis política, después de que el actual jefe de Estado, Sadir Japarov, cesara el lunes a tres ministros y descartara supuestos intentos de provocar un golpe de Estado.

"La próxima elección del presidente de Kirguistán se celebrará el cuarto domingo de enero de 2027 (24 de enero), por lo que el Parlamento debe publicar una convocatoria oficial a más tardar cuatro meses antes del día de la votación", ha señalado la corte, según informaciones de la agencia de noticias Kabar.

En este sentido, queda descartada la convocatoria de elecciones anticipadas, tal y como ha aclarado el tribunal, que ha reivindicado la importancia de la Constitución aprobada en referéndum el pasado 2021.

Así, ha aclarado que al participar en los comicios, la población ejerce su "mayor confianza". "Delegan el poder y esperan que sus decisiones sean implementadas. El objetivo de votar no es solo elegir a la persona que tomará decisiones sino también determinar los parámetros fundamentales del mandato", ha recalcado.

La corte ha aclarado al fecha para los comicios después de que el propio presidente solicitara información al respecto ante la posibilidad de que las elecciones se adelantaran en plena crisis. Japarov ha mostrado sus dudas al respecto.

La semana pasada, decenas de personas publicaron una carta pidiendo la convocatoria de elecciones anticipadas. Entre los firmantes había exdiputados, exmandatarios, activistas y figuras relevantes de la cultura, si bien el Gobierno ha acusado a los responsables de "buscar desestabilizar el país".