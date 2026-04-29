Kosovo convoca sus terceras elecciones en menos de un año y medio ante la imposibilidad de nombrar un presidente

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Kosovo, Alan Kurti, con varios diputados durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kosovo tendrá que celebrar nuevamente elecciones parlamentarias, las terceras en menos de un año y medio ante la imposibilidad del Parlamento de elegir a un nuevo Parlamento dentro del marco constitucional establecido para ello, que finalizaba el pasado 4 de abril.

El Parlamento ha quedado disuelto de forma automática al cumplirse este plazo sin haber logrado un consenso para nombrar al sucesor de la presidenta, Vjosa Osmani, por lo que las elecciones deberán celebrarse en un plazo de 45 días a partir de este miércoles, según informaciones del portal de noticias Koha.

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y su izquierdista Vetevendosje cuentan con la mayoría absoluta en el Parlamento, si bien no han logrado hacerse con el quorum necesario, que debe ser de dos tercios de la cámara para poder elegir al presidente. Esto ha permitido a los miembros de la oposición bloquear el nombramiento y propiciar la convocatoria de elecciones anticipadas.

La normativa generalmente fuerza a los gobiernos del país balcánico a proponer candidatos que también sean aceptables para parte de la oposición. El Gobierno de Kurti y los partidos de la oposición se han estado acusando unos a otros, no obstante, de la falta de disposición a negociar y comprometerse.

El martes, la formación gubernamental propuso a dos candidatas mujeres: Feride Rushiti, defensora de los Derechos Humanos y activista que lideró la causa a favor de las víctimas de la Guerra de Kovoso, y Hatixhe Hoxha, experta en educación y diputada del Partido Democrático de Kosovo.