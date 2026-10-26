El Kremlin apunta que el alto el fuego en Oleshki podría sentar un "precedente" para otras zonas

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin - Терещенко Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha señalado este lunes que el alto el fuego propuesto por Estados Unidos en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la provincia de Jersón, para dar respuesta a la grave crisis humanitaria provocada por la guerra puede servir de "precedente" para otras zonas en situación similar.

"Por razones humanitarias, es absolutamente posible", ha apuntado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha agradecido a las autoridades estadounidenses, en especial a la primera dama, Melania Trump, por esta "intervención directa".

"Agradecemos enormemente estos esfuerzos y, por supuesto, esto podría sentar un precedente", ha reconocido el portavoz de Moscú, señalando que esperan que las autoridades ucranianas cumplan con todos los acuerdos pactados.

El pasado viernes, la Casa Blanca anunció un acuerdo de alto el fuego para la ciudad de Oleshki gracias a la mediación de Melania Trump, con el que "permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar una evacuación de civiles a través de un corredor seguro designado" y que, según Moscú, daría comienzo este martes.

Oleshki, ocupada por Rusia, es uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la guerra. Decenas de miles de personas sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

En otro orden de cosas, Peskov ha adelantado que la cuestión territorial de Ucrania puede ser parte de las eventuales negociaciones, bajo mediación de nuevo de Estados Unidos, que se estima podrían retomarse a partir de la próxima semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

"Todos estos asuntos podrían, de una forma u otra, convertirse en tema de debate durante los intentos de alcanzar una solución pacífica. Nos espera un debate muy serio, que abarcará muchísimos detalles", ha concedido el portavoz de Moscú, al ser cuestionado por este asunto en rueda de prensa.

No obstante, fiel a su estilo, Peskov se ha negado a dar más detalles bajo el argumento de que se podría "perjudicar" un posible acuerdo de paz en el futuro.

En los últimos días, ante la posibilidad de reiniciar las conversaciones con Ucrania, ha vuelto a cobrar relevancia la cuestión territorial, en un momento en el que Rusia controla cerca del 20% de ese país, incluyendo la península de Crimea --anexionada en 2014-- y gran parte de la región del Donbás.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que estarían dispuestos a aceptar la actual línea del frente para avanzar hacia un acuerdo de paz, en unas declaraciones públicas que suponen un importante cambio de discurso en la postura que ha venido adoptando desde el inicio del conflicto.

No obstante, al mismo tiempo advirtió de que no pueden renunciar a los últimos bastiones de Ucrania en la provincia de Donetsk, ampliamente ocupada por Rusia.

NO PARARÁN LOS COMBATES

Asimismo, Peskov ha subrayado que esta posibilidad de retomar las conversaciones con Ucrania no está sujeta al fin de los combates, tal y como refleja, ha dicho, el ataque de este lunes con drones lanzado por el "régimen de Kiev" sobre la ciudad rusa de Vorónezh, que ha dejado tres muertos y decenas de heridos.

"Nuestras fuerzas armadas continúan su operación militar especial, lanzando ataques masivos y constantes contra el complejo militar-industrial de Ucrania y objetivos militares y paramilitares. El régimen de Kiev también continúa con todas sus acciones correspondientes", ha apunto.