El Kremlin defiende la actuación de la Policía durante las manifestaciones contra la reforma de la jubilación en Rusia

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Rusia ha defendido este lunes la actuación de la Policía durante las manifestaciones del domingo contra la reforma de la jubilación en el país, que se saldaron con más de 800 detenidos y que habían sido prohibidas por coincidir con las elecciones regionales y locales.

"La Policía actuó estrictamente dentro de la ley (...) Me refiero a los actos no autorizados", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha denunciado que "nuevamente se incitó a menores de edad a participar en esos actos no autorizados".

"También hubo provocadores y elementos revoltosos que agredieron a los policías, algo inaceptable y que la ley castiga", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

La mayoría de estas detenciones, 354, se produjeron en la ciudad de San Petersburgo, donde en un primer momento fue autorizada la protesta, pero finalmente las autoridades dieron marcha atrás.

Había convocadas protestas en más de 80 ciudades, incluida Moscú, donde unas 2.000 personas se concentraron en la plaza Pushkin --según estimaciones de las autoridades y de un corresponsal de Reuters-- a pesar de que la manifestación no estaba autorizada. En la concentración corearon consignas como "Rusia será libre" o "Putin es un ladrón", en referencia al presidente, Vladimir Putin.

Efectivos antidisturbios ordenaron disolver las protestas bajo amenaza de detención y procesamiento judicial, pero los concentrados comenzaron entonces a desplazarse juntos por el centro de la capital rusa hasta que fueron parados por las vallas metálicas de la Policía, que realizó entonces detenciones.

"He venido para protestar contra la reforma de las pensiones. Tengo que vivir en este país y quiero tener esperanza en el futuro y una buena vejez", explicó uno de los participantes, Nikolai Borodin, de 22 años. Katia Shomnikova, de 23, criticó que "me han robado mi futuro". "Tendremos que corregir lo que se ha hecho. Quiero una vida mejor para mí y para mis hijos", argumentó.

El movimiento contra la reforma de las pensiones está respaldado por el Partido Comunista de la Federación Rusa y por el opositor Alexei Navalni, quien se encuentra en prisión condenado por incumplir la normativa sobre manifestaciones.

"Putin y su Gobierno han saqueado el presupuesto durante 18 años", denunció el equipo de Navalni en un comunicado publicado antes de las protestas. "Nos decían que no habría un aumento de la edad de jubilación bajo ninguna circunstancia y ahora lo hacen. Las autoridades no escuchan al pueblo y eso significa que es el momento de tomar las calles", añadió.

Las autoridades habían alertado de estas posibles movilizaciones y las han vinculado a una injerencia extranjera, concretamente estadounidense, al coincidir con la jornada electoral.

El martes, la Fiscalía y la Comisión Electoral Central advirtieron a la compañía estadounidense Google de que no debe permitir intromisiones y pidieron que se abstenga de publicar en YouTube convocatorias para manifestaciones en la jornada electoral, lo que finalmente Google cumplió el sábado.

El pasado 29 de agosto, Putin compareció en la televisión para anunciar que se implicaría personalmente en la introducción de cambios en el proyecto de reforma del sistema de pensiones presentado el 14 de junio, aunque destacó que éste era una "necesidad financiera". Concluyó su discurso pidiendo comprensión al pueblo ruso.

La propuesta planteaba elevar de 55 a 63 la edad de jubilación de las mujeres y Putin planteó rebajar la subida para que las mujeres se jubilaran a los 60. En cambio, la subida de la edad de jubilación para los hombres de 60 a 65 no fue modificada. La esperanza de vida en Rusia es de 66 años para los hombres y 77 para las mujeres.