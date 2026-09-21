El Kremlin destaca que el ataque a gran escala de Ucrania "no tuvo ningún efecto" sobre las elecciones

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Kristina Solovyova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha restado importancia este lunes a la oleada de ataques con drones que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron en la víspera sobre gran parte del país, en medio de las elecciones parlamentarias, y ha recalcado que "no tuvo ningún efecto" en el transcurso normal de la jornada.

Se trata de la primera reacción del Kremlin al que fue el mayor ataque ucraniano desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022, según advirtió el domingo el Ministerio de Defensa ruso, coincidiendo con la tercera y última jornada de las elecciones legislativas rusas.

Más de 1.950 drones, de los cuales 450 tenían como objetivo la región de Moscú, y ocho misiles fueron empleados por las fuerzas de Kiev para "perturbar" estas elecciones, cuestionadas por una parte de la comunidad internacional.

"Ha sido tanto de un sabotaje como de un intento de perturbar estas elecciones", ha apuntado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo partido, Rusia Unida, volvió a erigirse como la fuerza más votada, con más de 40 puntos sobre el siguiente, el Partido Comunista de la Federación Rusa, también afín al mandatario.

A pesar de la ofensiva ucraniana, la Comisión Electoral Central (CEC) ha destacado la mayor participación desde el final de la Unión Soviética, con un 59,3% del electorado acudiendo a ejercer su derecho al voto, o lo que es lo mismo, más de 62,2 millones de personas.

No obstante, una parte de la comunidad internacional ha cuestionado la legitimidad de los resultados y ha denunciado la falta de libertad democrática. Una de las particularidades de estos comicios ha sido la participación de las regiones del este de Ucrania ocupadas durante el conflicto.

La votación para estos comicios comenzó el viernes 18 de septiembre y ha durado hasta este domingo. La mitad de los 450 diputados de la Duma se eligen en listas de partidos y el resto, en circunscripciones de elección directa. La legislación rusa establece un mínimo del 5% para obtener representación.