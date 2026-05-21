El Kremlin matiza que Putin no propuso al excanciller alemán Schroeder como mediador en la guerra con Ucrania

Archivo - El excanciller alemán Gerhard Schroeder. - Christoph Soeder/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha matizado este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, no propuso al antiguo canciller de Alemania, Gerhard Schroder, como mediador europeo en unas hipotéticas conversaciones de paz, sino que tan solo citó un nombre ante la pregunta de los medios de comunicación.

"Putin no propuso a Schroder. Los periodistas le preguntaron quién, en su opinión, sería preferible. Él respondió que, en su opinión, sería Schroder", ha querido aclara el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según informa la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha incidido en que "Putin no impulsó ninguna iniciativa de ese tipo", la cual no solamente fue rechazada por Ucrania y la propia Alemania, sino también, y de manera amplia, por sus socios allá en Bruselas. "Eso no sería muy inteligente", valoró la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

No obstante, Peskov también ha puesto de relieve que aparezcan este tipo de debates en Europa, cuando "hace tan solo unos meses ni siquiera se estaban produciendo", dejando entrever el interés por los socios de Kiev en Bruselas por participar en una negociaciones que de momento le son vedadas.

Unas negociaciones que continúan sin ofrecer avances significativos y en las que Estados Unidos ejerce como mediador, si bien continúan paralizadas debido al frente abierto que mantiene en Irán, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con reanudar los ataques si no alcanza un acuerdo lo antes posible.