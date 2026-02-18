El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de EEUU

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha negado este miércoles que Rusia o China hayan llevado a cabo pruebas nucleares durante los últimos años, tras las acusaciones vertidas por Estados Unidos contra Pekín por un supuesto ensayo subterráneo llevado a cabo en junio de 2020, unas afirmaciones ya rechazadas por el gigante asiático.

"Hemos escuchado muchas referencias a ciertas pruebas. Tanto Rusia como China han sido mencionadas en este sentido. Ni Rusia ni China han llevado a cabo pruebas nucleares", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias, Interfax, después de que Washington apuntara a que Moscú habría realizado ensayos, sin más especificaciones.

Las palabras de Peskov han llegado después de que Estados Unidos haya dado nuevos detalles sobre sus acusaciones contra China y haya insistido en la necesidad de que el gigante asiático se sume a un proceso de conversaciones sobre desnuclearización, tras la expiración del Nuevo START entre Washington y Moscú.

Estados Unidos ha afirmado en varias ocasiones que podría retomar sus ensayos nucleares en respuesta a estas presuntas actividades por parte de Rusia y China, que han negado las acusaciones y han sostenido que Washington las usa para justificar su intención de volver a llevar a cabo este tipo de pruebas.

Ni Estados Unidos, ni Rusia ni China han llevado a cabo ensayos nucleares desde 1996, cuando lo hizo Pekín. Moscú lo hizo en 1990 y Estados Unidos en 1992. Las tensiones han ido al alza a causa de la expiración a principios de febrero del Nuevo START, lo que deja al mundo por primera vez en más de cinco décadas sin un tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.