El Kremlin presenta una "oferta" a Francia por un francés condenado en Rusia

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han presentado una "oferta" a Francia respecto a la situación de Laurent Vinatier, un investigador condenado en el país por violar la "ley de agentes extranjeros", según ha confirmado el Kremlin, que ha destacado que "la pelota está ahora en el tejado de Francia".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que telefoneó recientemente a un periodista francés en nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, después e que el reportero francés Jerome Garaud indicara que había recibido una llamada para trasladarle la decisión del mandatario de revisar el caso.

"Puedo decir que llamé siguiendo instrucciones del presidente y traslladé esa información al periodista", ha manifestado Peskov, quien ha resaltado que "hubo contactos" con Francia, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Se trasladó una oferta a los franceses sobre Vinatier. La pelota está en el tejado de Francia", ha zanjado.

Vinatier fue sentenciado en 2024 a tres años de cárcel por difundir informaciones sobre el Ejército ruso durante la invasión de Ucrania y en calidad de "agente extranjero", una sentencia que fue apelada, si bien hace frente ahora a cargos adicionales por presunto espionaje.

Francia ha denunciado que Vinatier fue detenido de forma arbitraria y ha reclamado su liberación, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha negado que el hombre trabajara para París y ha dicho que las acusaciones son parte de una campaña de desinformación por parte de Moscú.