El Kremlin promete tras el ataque en Crimea que la guerra en Ucrania terminará con la victoria rusa

Incendio provocado por un ataque con drones contra el Museo Panorama de la Defensa de Sebastopol, en Crimea. - Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha prometido este miércoles, tras el ataque registrado contra un museo en Crimea, que la guerra en Ucrania terminará con la victoria rusa, insistiendo en que el ataque ucraniano da la razón a Moscú sobre los motivos de la invasión, a la que Rusia se refiere como una operación especial militar.

"Estos ataques demuestran una vez más que tenemos razón en nuestra lucha por las regiones rusas. Esta lucha terminará con la victoria de Rusia", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, han denunciado un ataque con drones ucranianos contra un importante museo en la ciudad de Sebastopol, un suceso que ha provocado un incendio en las instalaciones pero que se ha saldado sin víctimas.

El gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozaev, ha indicado que "un dron impactó de forma deliberada" contra el museo, que conmemora la Guerra de Crimea (1853-1856), que enfrentó al Imperio ruso con una alianza integrada por el Imperio otomano, Francia, Reino Unido y Cerdeña, y que se saldó con la derrota de Moscú.

"El enemigo ha golpeado un lugar de patrimonio cultural, uno de los principales símbolos de la Ciudad de los Héroes", ha manifestado, antes de asegurar que la situación es "extremadamente grave" a causa de los daños sufridos por el edificio.

"Estos bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia misma. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer algo así: atacar deliberadamente un museo", ha subrayado, antes de resaltar que "Sebastopol no tiene miedo". "Sebastopol recuerda", ha destacado.

De lado del Ejecutivo ruso, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha condenado el "acto bárbaro por parte del régimen de Kiev" y ha recordado que este suceso "es una nueva prueba de por qué los occidentales explotan al régimen de Kiev para sus propios fines".

"Necesitan, entre otras cosas, destruir las pruebas de sus crímenes y sus derrotas", ha explicado Zajarova, según ha recogido la citada agencia rusa de noticias.