El Kremlin tilda de "absurdas" las órdenes de arresto dictadas por el TPI contra Shoigu y el jefe del Ejército de Rusia

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha tildado este miércoles de "absurdas" las órdenes de arresto dictadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el exministro de Defensa de Rusia Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Gerasimov, por su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania.

"Ya hemos dicho que no reconocemos la jurisdicción de este tribunal", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "No somos miembro de su estatuto y, por ello, no reconocemos estas órdenes", ha agregado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Las consideramos bastante absurdas, como las dos emitidas previamente contra el jefe de Estado y nuestra comisaria para la infancia", ha zanjado, en referencia a Vladimir Putin y la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, respectivamente, sobre quienes pesan órdenes de arresto del TPI desde marzo de 2023.

El tribunal destacó el martes que Shoigu y Gerasimov serían responsables de "crímenes internacionales" cometidos "al menos" entre octubre de 2022 y marzo de 2023, incluido su papel en presuntos crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles y crímenes contra la humanidad por "actos inhumanos" en el marco de la guerra.

Tras ello, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aplaudió la decisión y expresó su confianza en que haya más medidas de este tipo para privar a Moscú de su "sentimiento de inmunidad". "Ese sentimiento ha alentado los crímenes rusos durante décadas. La rendición de cuentas es la única manera de pararlos", señaló, antes de incidir en que ambos dirigentes están acusados de "atroces crímenes contra civiles".