Kuczynski insiste en que no ha recibido "jamás" una donación de la filial peruana de Odebrecht

Publicado 28/02/2018 20:28:21 CET

LIMA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha asegurado este miércoles que no ha recibido "jamás" una donación de la filial peruana de la constructora brasileña Odebrecht, en respuesta a nuevas revelaciones que estrechan el cerco sobre el jefe de Estado.

Kuczynski ha reaccionado a una información publicada por el diario peruano 'El Comercio', según la cual el ex director de Odebrecht Perú Jorge Barata ha declarado a las autoridades brasileñas que hizo donaciones a las campañas electorales del actual presidente y sus antecesores Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo.

"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter. No obstante, ha matizado que, como candidato de una alianza electoral formada por varios partidos, no tuvo ningún control sobre la tesorería de dicha campaña, que se refiere a 2011.

Kuczynski ya había sido señalado anteriormente por sus vínculos con Odebrecht. La empresa declaró en el Congreso peruano que dio 4,8 millones de dólares a consultoras relacionadas con el presidente. Una de ellas, Westfield Capital, recibió más de 780.000 dólares entre 2004 y 2007, incluidos 60.000 dólares en los años en los que fue ministro de Toledo.

Fuerza Popular, el partido político liderado por Keiko Fujimori, impulsó, junto a otros grupos parlamentarios una moción de censura contra Kuczynski a la que logró sobrevivir, precisamente, porque el 'fujimorismo' dio marcha atrás en el último momento.

El resto de la oposición peruana ha acusado al Gobierno de haber llegado a un acuerdo con Fuerza Popular para salvar a Kuczynski a cambio de que éste indultara al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad. El perdón presidencial llegó días después de la votación en el Congreso.