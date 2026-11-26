Los enviados especiales de EEUU, Jared Kushner y Steve Witkoff, en una de sus visitas al presidente ruso, Vladimir Putin. - Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha culpado a Ucrania de haber entorpecido las negociaciones con Rusia como consecuencia del supuesto ataque que lanzó a finales de diciembre de 2025 contra la residencia oficial del presidente Vladimir Putin en Nóvgorod, que Kiev negó.

"A finales de diciembre se produjo el ataque que la parte ucraniana perpetró contra la casa de Putin, que creo que lo hizo retroceder", ha apuntado Kushner en relación al fracaso de las conversaciones de paz de principios de año, en una entrevista para el gigante editorial Axel Springer.

Moscú denunció que en la madrugada del 28 al 29 de diciembre de 2025, un centenar de drones ucranianos fueron interceptados por las defensas aéreas rusas cuando se dirigían hacia la residencia oficial de Putin en Váldai, en la región de Nóvgorod. Un ataque que la Inteligencia de Estados Unidos también puso en duda.

Estos supuestos hechos tuvieron lugar inmediatamente después de la reunión que mantuvieron los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, para abordar ese primer borrador de 20 puntos de un acuerdo de paz que ambos aseguraron que estaba "cerca" de cerrarse.

Durante la entrevista, Kushner no solo ha elogiado al presidente ruso y a su equipo negociador, sino que ha cuestionado que los socios europeos de Ucrania tengan una plan de paz mejor a pesar de su insistencia por estar presentes en las negociaciones. En ese sentido, ha trasladado que Putin recela de esa participación porque considera que Europa no ejercerá como mediador tal y como hace Washington.

Kushner ha definido a Putin como "gran maestro de la política" y ha destacado su preparación y organización a la hora de sentarse a negociar. "Es una figura histórica (...) Es muy reflexivo. Toma muchas notas cuando hablamos y luego transmite la información de forma muy precisa", se ha deshecho en elogios.

"Mi opinión es que no solo quiere la paz, sino que también quiere intentar cambiar la relación con Estados Unidos, y quiere ver si tal vez hay una manera de empezar de nuevo", ha valorado el enviado especial de Trump, y a su vez yerno del inquilino de la Casa Blanca.

No obstante, también ha reafirmado que Putin no parece estar muy interesado en un alto el fuego hasta que no se logre un acuerdo más amplio y, en ese sentido, ha apostado también por centrarse en la relación de posguerra para avanzar en los asuntos más espinosos del conflicto, como es la cuestión territorial.

"Hemos preguntado a los europeos o a los ucranianos si tienen alguna idea mejor sobre cómo llegar hasta allí, pero hasta ahora nadie nos ha presentado ninguna", ha señalado Kushner, que también ha desestimado el "infundado temor" de una parte de Europa sobre las supuestas aspiraciones de Putin sobre otras partes del continente.