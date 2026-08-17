Kushner augura "avances" en el desarme de las milicias palestinas dentro de un mes

En el centro de la imagen, Jared Kushner e Isaac Herzog - ISAAC HERZOG EN X

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha augurado este lunes "avances" en la desmilitarización de la Franja de Gaza en un plazo de 30 días, tras un encuentro mantenido durante la jornada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se ha opuesto a esta 'hoja de ruta' de la Junta de Paz, y a quien Kushner ha prometido que no se procederá a la reconstrucción del enclave hasta que se complete el desarme de las milicias palestinas.

"Podríamos ver avances en tan solo 30 días, y esperamos comenzar a recuperar parte del control de algunos túneles en los próximos 60 a 90 días. Así que el progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos la cooperación de ambas partes (...) Hemos avanzado mucho para llegar hasta aquí", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En esta línea, el yerno del presidente Donald Trump ha defendido que con la 'hoja de ruta' planteada por la Junta de Paz "todos salen ganando" en Israel. "Si Hamás realmente entrega las armas y los túneles de forma voluntaria en los próximos 60 a 90 días, eso supondría, obviamente, la eliminación de una enorme amenaza para la seguridad de Israel, un logro casi impensable. Y si ahora no cumplen su compromiso, todo el mundo verá que no lo están haciendo", ha señalado.

Preguntado por el rechazo de Netanyahu ha dicho plan, Kushner ha concedido que el dirigente israelí tenía "preocupaciones válidas" y que han podido aclarar "algunos malentendidos y desinformación" durante la reunión que ambos han mantenido este lunes en Jerusalén y que ha valorado como "muy productiva".

El enviado especial ha defendido que, si bien la Administración Trump está "muy comprometida" con la reconstrucción de la Franja de Gaza, esta no tendrá lugar hasta que se culmine el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica, como reclamaba Netanyahu.

"No permitiremos su reconstrucción hasta que se complete la desmilitarización. Nadie quiere invertir más dinero en un lugar que ha estado en conflicto durante tanto tiempo, si luego va a ser tomado por terroristas o destruido. Tampoco vamos a restringir el derecho de Israel a defenderse ante amenazas inminentes", ha declarado.

Netanyahu ha recibido también este lunes al director de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nikolai Mdladenov, con quien ha acordado la creación de dos grupos de trabajo, uno de ellos con vistas a acelerar la "desmilitarización" de la Franja de Gaza.

Hamás, por su parte, ha ratificado su compromiso con el plan estadounidense, que contempla el desarme de las milicias palestinas, la retirada israelí del enclave, y el traspaso de poderes a una nueva administración palestina para comenzar la reconstrucción del territorio gazatí.