Kuwait acusa a Irán de atacar "varias plantas energéticas y desalinizadoras" y confirma daños materiales

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han acusado este martes a Irán de atacar en las últimas horas "varias plantas energéticas y de desalinización" y ha apuntado que estos sucesos han causado daños materiales en las instalaciones, en medio del cruce de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "en el marco de la agresión iraní contra Kuwait, varias plantas energéticas y de desalinización fueron atacadas durante la tarde del lunes, por cuarto día consecutivo, causando incendios en varias instalaciones".

Así, ha recalcado que sus equipos de emergencia "respondieron inmediatamente a los incidentes y pudieron controlar y extinguir los incendios", antes de apuntar que las autoridades están analizando los daños en las zonas, al tiempo que han iniciado ya las labores de reparación y rehabilitación de esta instalaciones.

La cartera ha reconocido que, sin embargo, "varias unidades generadoras han sido desconectadas de acuerdo con los procedimientos operativos de precaución establecidos y para garantizar la seguridad de los equipos y la estabilidad de los sistemas de electricidad y agua", sin detalles sobre la extensión de las afectaciones.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en las últimas horas varios ataques contra Kuwait y ha afirmado que el principal objetivo han sido sistemas de radares estadounidenses en el país, que ya denunció la semana pasada bombardeos contra una planta de desalinización en su territorio.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.