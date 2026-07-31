Kuwait anuncia el derribo de varios drones "hostiles" en un nuevo ataque de Irán

Archivo - Militares y bandera de Kuwait (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE KUWAIT - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han informado este viernes de que las Fuerzas Armadas del país han interceptado y derribado varios drones "hostiles" sobre su espacio aéreo en un nuevo ataque "criminal" perpetrado por Irán, si bien han descartado de momento víctimas mortales o heridos.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Otaibi, ha indicado en un comunicado que los restos de los vehículos aéreos no tripulados han provocado daños materiales tras precipitarse después de ser interceptados.

Los drones han sido detectados desde la madrugada de este viernes, tal y como ha explicado antes de afirmar que "se les ha hecho frente". "Han sido destruidos", ha apuntado en un mensaje difundido en redes sociales.

"El objetivo de los ataques eran instalaciones militares y de vital importancia. (...) Las Fuerzas Armadas confirman siguen cumpliendo sus misiones y deberes con alta eficacia y mantienen sus capacidades y su estado de alerta permanente", recoge el documento.

"Se están tomando todas las medidas necesarias para proteger la soberanía del país y salvaguardar su seguridad y estabilidad en coordinación con las entidades competentes, de manera que se preserve la seguridad de los ciudadanos y residentes", ha aseverado.