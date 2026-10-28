Kuwait convoca al embajador de Irán por "interferencia flagrante" tras la condena a muerte a tres personas

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Kuwait ha convocado este miércoles al embajador de Irán para protestar por un comunicado de la legación iraní que describe como una "interferencia flagrante en sus asuntos internos", después de que la misión rechazara las acusaciones sobre la presunta implicación de iraníes en planes para asesinar a altos cargos kuwaitíes.

El Ministerio de Exteriores kuwaití ha señalado que el embajador iraní, Muhamad Tutunyi, ha recibido una nota de protesta por lo que ha descrito como "una intervención flagrante en los asuntos internos de Kuwait y un menoscabo a su soberanía e independencia de su autoridad judicial, en clara violación de las leyes y normas internacionales".

Así, ha resaltado en un comunicado en redes sociales que se ha trasladado a Teherán el "rechazo" y "firme condena" de Kuwait a "cualquier intervención en las sentencias judiciales emitidas por sus tribunales nacionales", antes de reclamar a Irán que "se atenga a las disposiciones del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Horas antes, la Embajada de Irán en Kuwait rechazó "categóricamente" las "afirmaciones del Gobierno kuwaití de que un ciudadano iraní participó en un complot para asesinar a personalidades o en cualquier otro acto contra la seguridad nacional de Kuwait", al tiempo que destacó que "dicho individuo no ha estado presente en Kuwait durante los últimos diez años".

"La Embajada de la República Islámica de Irán en Kuwait expresa su profundo pesar ante la persistencia de enfoques negativos hacia Irán, que se manifiestan, entre otras formas, mediante relatos reiterados y falaces sobre una supuesta injerencia iraní en los asuntos de Kuwait, y subraya que tales acusaciones infundadas contra ciudadanos iraníes contravienen el principio de buena vecindad y el Derecho Internacional", indicó.

En este sentido, destacó que "en una situación en la que la región hace frente a consecuencias peligrosas por la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista --en referencia a Israel-- contra Irán, se espera que los países de la región eviten un aumento de la sedición impuesta a través de la adopción de políticas responsables y prudentes".

El cruce de acusaciones ha tenido lugar después de que un tribunal kuwaití condenara el lunes a muerte a tres hombres por supuesta "colaboración" con Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá para perpetrar el asesinato de "funcionarios kuwaitíes", entre ellos el ministro del Interior, Fahad al Yuef al Sabá.

Los condenados --a los que se suman otras ocho personas sentenciadas a cinco años de cárcel-- fueron identificados como el clérigo chií Husein Abdulá al Maatuq, el secretario general de la Alianza Nacional Islámica, Hasán Abdulhadi Hayié, y el ciudadano iraní Abdulreza Haidar Dehqani, según medios locales.