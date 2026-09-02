Kuwait denuncia un incendio en un "complejo residencial" por la última oleada de ataques de Irán

Archivo - Bandera de Kuwait en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han denunciado este miércoles un incendio en "un complejo residencial" en la capital, Kuwait, a causa de la última oleada de ataques por parte de Irán, si bien han resaltado que el incidente se ha saldado sin víctimas y que las llamas se encuentran ya bajo control.

"Un incendio desatado en un complejo residencial en la capital ha sido ya controlado", ha dicho el portavoz de los Bomberos, Muhamad al Qarib, quien ha resaltado que las llamas fueron causadas por "un dron hostil" en el marco de la "criminal agresión iraní", según ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA.

Por su parte, el Ejército de Bahréin ha denunciado la "agresión sistemática" de Irán y ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea "interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos iraníes" durante las últimas horas, en el marco de la respuesta de Teherán a los últimos bombardeos de Estados Unidos contra el país.

"El Mando General (del Ejército) afirma que todas sus armas y unidades se encuentran en el máximo nivel de preparación y están plenamente listas para defender el Reino", ha dicho el Ejército bahreiní, que ha reiterado que "el uso deliberado de misiles y drones contra civiles constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario".

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó a última hora del martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

En esta línea, afirmó haber lanzado ataques contra intereses de Estados Unidos en Jordania e Irak --concretamente, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, Kuwait y Bahréin, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.