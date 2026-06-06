Kuwait derriba misiles y drones en un presunto nuevo ataque iraní

Archivo - Bandera de Kuwait - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las defensas aéreas de las Fuerzas Armadas de Kuwait han interceptado y derribado este sábado una nueva oleada de misiles y drones iraníes dirigidos contra el territorio, según han informado las autoridades militares del país.

A través de un comunicado oficial, el Estado Mayor del Ejército kuwaití ha informado a la población de que las "fuertes explosiones" escuchadas en distintos puntos de la capital y alrededores corresponden a las operaciones de neutralización sobre los ataques.

"Las defensas aéreas de Kuwait han derribado esta mañana misiles y drones enemigos. El Estado Mayor del Ejército ha informado de que, si se oyen explosiones, se deben a que las defensas aéreas han interceptado los ataques enemigos. Se ruega a toda la población que respete las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes", han comunicad.

Asimismo, las Fuerzas Armadas han instado a la ciudadanía a mantener la calma y a respetar de forma estricta las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades mientras persista la situación de alerta.

Estos nuevos ataques se han producido apenas días después de que Kuwait acusase formalmente a Irán de la caída de proyectiles en el uno de sus aeropuertos. Teherán, por su parte, negó cualquier vinculación con el ataque, responsabilizando en su lugar a Estados Unidos por fallos técnicos en sus misiles interceptores de defensa aérea 'Patriot'.

La Guardia Revolucionaria Iraní había reivindicado el lanzamiento de "misiles y drones" contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como contra otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, en "respuesta" a la violación del alto el fuego por parte de Washington tras sus últimos ataques contra un buque iraní y la isla de Qeshm.

Este nuevo intercambio de ataques ha supuesto un nuevo enfrentamiento en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.