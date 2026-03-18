Kuwait detiene a otras diez personas acusadas de pertenecer a Hezbolá y planear para atentar en su territorio

Archivo - En el centro de la imagen, el primer ministro de Kuwait, el jeque Ahmad Abdulá al Ahmad al Sabá - Europa Press/Contacto/Yin Ke - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han anunciado este miércoles la detención de diez personas acusadas de pertenecer al partido-milicia chií libanés Hezbolá, apenas un día después de arrestar a otras 16 personas, entre ellas dos libaneses, por la misma causa, que incluye planes para llevar a cabo "un sabotaje" con el objetivo de "desestabilizar la seguridad" del país asiático.

"El Servicio de Seguridad del Estado ha desarticulado un complot terrorista dirigido contra instalaciones vitales del país", ha informado el Ministerio del Interior kuwaití en un comunicado, indicando que los detenidos se "habían coordinado con entidades extranjeras, intentando comunicarse con ellas para proporcionar las coordenadas de los objetivos" después de haber recibido "entrenamiento en el extranjero, en campamentos pertenecientes a la organización terrorista Hezbolá".

"Este entrenamiento incluyó el uso de armas y el manejo de drones, todo ello como preparación para llevar a cabo operaciones de sabotaje destinadas a socavar la soberanía del Estado, desestabilizar el país y sembrar el miedo y el terror en la sociedad", ha agregado la cartera, antes de asegurar que los diez arrestados "han confesado detalladamente" estos hechos.

Kuwait "actuará con la máxima firmeza contra cualquiera que se demuestre que está involucrado en atentar contra la seguridad de nuestra nación o que coopere con dichos grupos terroristas", ha aseverado el Ministerio, al tiempo que ha defendido que "las fuerzas de seguridad continúan persiguiendo y desmantelando a todos los responsables de estos complots terroristas e impondrán las penas y medidas legales más severas, sin indulgencia ni excepción".

El anuncio llega apenas un día después de que Kuwait haya detenido a 16 personas alegando los mismos motivos, negados posteriormente por Hezbolá, que ha asegurado que estas acusaciones son "infundadas, falsas y totalmente inaceptables". "Hezbolá ha dicho de forma reiterada y clara que no hay células, individuos o formaciones de Hezbolá en Kuwait", ha manifestado en un comunicado difundido por la cadena Al Manar, vinculada al grupo chií.

Las autoridades kuwaitíes han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.