Kuwait informa de la muerte de dos militares durante labores de seguridad

Columnas de humo en Kuwait. - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministerio del Interior de Kuwait ha anunciado la muerte de dos miembros del Ejército y ha indicado que "fueron asesinados" mientras se encontraban de servicio, aunque no han especificado la causa de los fallecimientos por el momento.

"El Ministerio del Interior lamenta la pérdida de los mártires del deber, el Teniente Coronel Abdullah Emad Al-Sharrah y el Mayor Fahd Abdulaziz Al-Mujammad, miembros de la Dirección General de Seguridad Fronteriza Terrestre, quienes fueron asesinados esta mañana mientras cumplían con su deber nacional en el marco de las tareas de seguridad encomendadas al Ministerio del Interior", reza un comunicado emitido por las autoridades de Kuwait en redes sociales.

La cartera del Interior ha sostenido que sus efectivos militares "continúan cumpliendo con su deber con la mayor valentía y dedicación" en medio de los ataques que Irán ha lanzado contra los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva perpetrada hace una semana por las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

Al mismo tiempo, las defensas de Kuwait están respondiendo a ataques de misiles sobre su territorio y han instado a la población a cumplir con las instrucciones de seguridad.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo actualmente a ataques con misiles y drones hostiles. El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier sonido de explosión que se escuche es el resultado de sistemas de defensa aérea que interceptan ataques hostiles", ha afirmado el Ejército del país en redes sociales.

Esta oleada de drones y misiles ha provocado el incendio de varios tanques de combustible del Aeropuerto Internacional de Kuwait, un incidente calificado como "un ataque directo a una infraestructura vital".

Otras instalaciones civiles también han sufrido daños materiales por la caída de metralla y escombros derivada de la interceptación de drones que han entrado en el espacio aéreo kuwaití.