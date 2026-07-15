Kuwait intercepta más de 20 drones atribuidos a Irán sobre su espacio aéreo

Archivo - Efectivos del Ejército de Kuwait en la base militar de Yahra, al oeste de la ciudad de Kuwait - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Kuwait han informado este miércoles de que sus Fuerzas Armadas han interceptado durante la jornada más de 20 de drones y varios misiles de crucero sobre su espacio aéreo, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos en Oriente Próximo.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, ha anunciado la entrada en el espacio aéreo kuwaití de "cuatro misiles de crucero y 21 drones enemigos" --que han sido "interceptados y neutralizados"-- en un comunicado difundido en redes sociales.

Pese a ello, se han registrado "daños materiales" en instalaciones "vitales" del país a consecuencia del "ataque", calificado de "atroz agresión iraní" y que, por el momento, no ha dejado víctimas.

Así las cosas, Al Atuan ha asegurado que las Fuerzas Armadas seguirán en "alerta permanente, con el fin de reforzar la seguridad nacional y preservar la integridad de los ciudadanos y residentes".

El anuncio llega en medio del cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán en la región, mientras se acusan mutuamente de violar el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya dado por acabado el alto el fuego resultado del memorando de entendimiento con Teherán.