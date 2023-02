Las labores de rescate tras los terremotos en Turquía y Siria, en imágenes y vídeos

MADRID, 7 Feb. (EDIZIONES) -

Los servicios de rescate continúan trabajando sobre el terreno en una lucha contra el tiempo para encontrar supervivientes bajo los escombros tras los terremotos de este lunes 6 de febrero en Turquía y Siria, que ya han dejado más de 5.000 fallecidos.

Muchos países, entre ellos España, han movilizado recursos para ayudar en este esfuerzo que comparten los servicios de emergencias de ambos países con ONGs y organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja o la Media Luna Roja siria.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) de Turquía calcula que más de 6.200 edificios del país han quedado completamente destruidos, principalmente como consecuencia del terremoto de 7,4 que sacudió el país de madrugada y de un posterior seísmo, ya a mediodía, que alcanzó la magnitud 7,6 en la escala de Richter. El balance de víctimas mortales asciende a más de 5.000, según los últimos balances oficiales.

Las siguientes imágenes muestran las labores de rescate en distintas zonas de estos países y el apoyo internacional en la movilización de recursos.

Trabajos de búsqueda y rescate en Adana tras los terremotos registrados en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria- - Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa

Anas Alkharboutli / dpa - Civiles sirios y miembros de los Cascos Blancos realizan operaciones de búsqueda y rescate entre los escombros de un edificio derrumbado en Harem (Siria)

Anas Ildun / Zuma Press / ContactoPhoto - Afectados por el terremoto se calientan en una fogata en un centro de socorro en Adana (Turquía)

Tolga Ildun / Zuma Press / ContactoPhoto - Esfuerzos de búsqueda y rescate en un apartamento destruido en Adana (Turquía)

Muhammad Ata / Zuma Press / ContactoPhoto - Operaciones de rescate para salvar a personas atrapadas bajo los escombros en Gaziantep (Turquía)

Scenes from the rescue of a woman from under the rubble in Atmeh, rural #Idlib, after the #earthquake that struck northwestern #Syria at dawn today, Monday, February 6. The number of dead and injured now exceeds 2,000. pic.twitter.com/U7zs6vLLbd