Lapid destaca una "victoria a los puntos" pero reconoce que será "difícil" formar Gobierno en Israel

Archivo - El ex primer ministro de Israel y destacado opositor Yair Lapid, durante un acto en marzo de 2025 (archivo) - Eyal Warshavsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Yair Lapid, un ex primer ministro de Israel y ahora una de las principales figuras de la oposición, ha recalcado este viernes que el bloque enfrentado al jefe del Gobierno, Benjamin Netanyahu, se hizo con la "victoria a los puntos" en las elecciones legislativas, si bien ha reconocido que la tarea para ensamblar una coalición será "difícil" debido al reparto de escaños en la futura Knesset.

Lapid, 'número dos' de la coalición B'Yachad (Juntos), ha destacado que el bloque liderado por Netanyahu "no tiene manera de formar Gobierno". "Hemos ganado. No ha sido por fuera de combate, ha sido a los puntos, pero a los puntos también cuenta. Una victoria es una victoria", ha manifestado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

"Yo también quería una victoria clara e inmediata (...), pero no es lo que obtuvimos", ha reconocido. "¿Qué obtuvimos? Una participación del 77,7%, un récord desde 1999. La gente cumplió su parte", ha dicho, antes de reseñar que el bloque de Netanyahu se hizo con 53 escaños, lo que ha descrito como "un colapso". "De esa pequeña cifra, trece escaños pertenecen a partidos que se declaran no sionistas, lo que le deja con 40", ha argüido.

"Eso es todo lo que tiene. Da igual lo que intente, no tiene manera de formar Gobierno", ha remarcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "ahora arranca la parte verdaderamente difícil: intentar formar Gobierno". "Será complicado. No tengo garantías. Esto no es una ciencia exacta, ni siquiera es como la mecánica; se trata de un proceso político complejo", ha reconocido.

Sin embargo, Lapid ha destacado que la oposición cuenta "con algo con lo que carecía el lunes por la mañana", que es "una abrumadora mayoría israelí que ha dejado claro qué es lo que quiere". "Por eso, debo pedirles algo que resulta difícil de solicitar a los israelíes: paciencia", ha insistido, al tiempo que ha ahondado en que las negociaciones de este tipo requieren tiempo y cautela.

"Una campaña electoral es un ejercicio eminentemente público, volcado hacia el exterior. Todo queda a la vista, todo sucede con rapidez", ha resaltado el ex primer ministro, quien ha destacado que "formar gobierno es exactamente lo contrario". "Tiene lugar en salas pequeñas, con lentitud y lejos de las cámaras. Quienes hablan al respecto, por lo general, no están realmente involucrados en el proceso", ha añadido.

"Este es el momento de los relojeros, no de quienes golpean un tambor. Un relojero no hace ruido. Se sienta con una lupa, ajustando un engranaje tras otro. Al final, el reloj funciona. Nadie sabe exactamente cómo lo logró ni cuánto tiempo le llevó; lo que importa es que la hora es la correcta", ha destacado, antes de apuntar que "están ocurriendo cosas detrás del silencio que se escucha".

Los resultados finales dieron la victoria al Likud, que se habría hecho con 27 escaños, por los 21 del partido del opositor Gadi Eisenkot, Yashar. Sin embargo, ninguno de sus bloques cuenta con los escaños suficientes para tener la mayoría, lo que deja la llave en manos de los partidos árabes o de una alianza derechista que excluya a los ultraortodoxos.