Lapid inaugura el consulado de Israel en Dubái en el marco de su histórica visita a EAU

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha inaugurado oficialmente este miércoles el consulado del país en la ciudad emiratí de Dubái, en el marco de un histórico viaje a Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras la normalización de las relaciones bilaterales den 2020.

"Lo que estamos abriendo hoy no es sólo un consulado, sino el centro de nuestra cooperación", ha dicho Lapid, quien llegó el martes a Abú Dabi, donde inauguró la Embajada israelí en el país, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Este lugar simboliza nuestra capacidad para pensar juntos, desarrollarnos juntos y cambiar juntos el mundo", ha manifestado, antes de resaltar que la paz entre ambos países "no es entre gobiernos y líderes, sino entre pueblos y naciones".

Lapid se reunió el martes con su homólogo emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan, quien destacó la importancia de la visita de Lapid, el primer ministro de Israel en viajar a EAU desde la firma de los acuerdos, tal y como ha recogido la agencia estatal emiratí de noticias, WAM.

En este sentido, Al Nahyan sostuvo que la visita "abrirá amplios horizontes" para las relaciones bilaterales en todos los campos, tras lo que firmaron un acuerdo sobre cooperación económica y comercial, de cara a impulsar los lazos entre ambos países.

Israel firmó en septiembre de 2020 acuerdos con EAU y Bahréin para establecer relaciones diplomáticas, los primeros acuerdos de este tipo desde el acuerdo de paz con Jordania en 1994. EAU se convirtió así en el primer país del Golfo Pérsico en establecer lazos con Israel.

Lapid accedió al cargo de ministro de Exteriores el 13 de junio a raíz del acuerdo de Gobierno que logró impulsar como primer ministro encargado, según el cual Naftali Bennett ocupará ese cargo en un primer momento, en un acuerdo de rotación en el que él mismo será posteriormente primer ministro.