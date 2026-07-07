Lavrov acusa a Ucrania de abandonar a sus soldados en Konstantinovka: "No le interesan ni vivos ni muertos"

Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry Tel

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha afeado a Ucrania que haya dejado abandonados a su suerte a los soldados muertos en Konstantinovka, al rechazar supuestamente una oferta para recuperarlos, después de que esta estrategia localidad ucraniana haya caído en manos de las fuerzas rusas, algo que Kiev niega.

En ese sentido, Lavrov ha asegurado que "la mejor respuesta" sobre el estatus de esta localidad del Donbás está en que Kiev ha rechazado esta propuesta de recuperar los cuerpos de sus muertos. "Ucrania se negó, lo que subraya una vez más, que no necesita a los ucranianos, ni vivos ni muertos", ha dicho, según recoge TASS.

"Probablemente, estas pérdidas se considerarán desapariciones en combate", ha manifestado este martes Lavrov, a su paso por Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde se ha reunido con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf.

El pasado fin de semana, el Ministerio de Defensa ruso informó de que propuso a Ucrania una "acción humanitaria" que rechazó para repatriar los cuerpos de los soldados caídos durante los combates que vienen sucediéndose desde hace semanas para tomar el control de la ciudad de Konstantinovka, en la provincia de Donetsk.