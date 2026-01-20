Lavrov recalca que Rusia no permitirá que se "menosprecien sus derechos legales" ni cuestionará los de otros

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ofrece una rueda de prensa en Moscú. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha recalcado este martes que Rusia no permitirá que se "menosprecien sus derechos legales", al tiempo que "no cuestionará" los de otros actores.

"Rusia defenderá sistemáticamente sus intereses, sin cuestionar los derechos legales de nadie, pero tampoco permitirá que se menosprecien sus propios derechos legales", ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha hecho repaso a la actividad diplomática rusa.

Lavrov, en este sentido, ha incidido en que Rusia prioriza "la protección decidida de sus intereses vitales" y "la creación de condiciones externas favorables para el desarrollo sostenible dentro de Rusia".

El titular de Exteriores ruso ha insistido en la "importancia capital" de las medidas para seguir reforzando la soberanía nacional rusa, apuntando a las enmiendas a la Constitución rusa de 2020 para el "fortalecimiento de la soberanía nacional".

Estos mensajes están en línea con la justificación que hace Moscú de la invasión militar lanzada contra Ucrania en febrero de 2022, mientras que en un reciente discurso el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció el deterioro de la situación internacional pero no entró a valorar episodios como la crisis en Irán o la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un ataque militar estadounidense.