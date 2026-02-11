Lavrov reitera que la "moratoria" al Nuevo START estará en pie si EEUU "no supera" los límites fijados

Archivo - El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una comparecencia ante la prensa en agosto de 2025 (archivo) - Vladimir Gerdo/TASS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha reiterado este miércoles que la "moratoria" en torno a los límites a los arsenales nucleares impuestos por el tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START estará en pie mientras Estados Unidos "no supere" estas cifras.

"Partimos de la base de que esta moratoria, anunciada por el presidente (ruso, Vladimir) Putin, estará en pie, siempre y cuando Estados Unidos no supere los citados límites", ha asegurado, antes de agregar que Moscú actuará de forma "responsable" y "equilibrada" a partir del análisis de las políticas de Moscú.

Sin embargo, ha manifestado que "la difícil situación en el área de la estabilidad estratégica, una degradación que algunos europeos rusófobos achacan sin pruebas a Rusia, no inspira optimismo", al tiempo que ha recordado que la propuesta presentada por Putin para "continuar con un cumplimiento voluntario" del tratado "está sin respuesta oficial" por parte de Estados Unidos.

Lavrov ha insistido además en que Moscú está abierto a iniciar un diálogo estratégico con Washington. "No hemos empezado aún este diálogo estratégico con la Administración de (el presidente estadounidense, Donald) Trump. Estamos preparados, pero creo que ellos aún se lo están pensando", ha sostenido, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, ha apuntado que las autoridades rusas "siempre están abiertas a este tipo de diálogo", en medio de las alertas por parte de la comunidad internacional sobre el aumentado riesgo de conflicto nuclear a causa de la ausencia por primera vez en cinco décadas de un acuerdo que limite los arsenales de las dos principales potencias nucleares.

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.