Lavrov y Rubio mantienen una "constructiva" llamada sobre los preparativos de la cumbre en Budapest

EEUU enfatiza la "importancia" de los próximos encuentros como una oportunidad para avanzar hacia "una solución" entre Rusia y Ucrania

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente, han mantenido este lunes una "constructiva" conversación sobre los preparativos de la cumbre en la capital de Hungría, Budapest, entre los presidentes de sus correspondientes países, Vladimir Putin y Donald Trump.

El Ministerio de Exteriores ruso, que ha sido el que ha calificado de "constructiva" la charla, ha informado a través de su canal de Telegram de que durante la llamada telefónica han abordado "posibles medidas concretas para implementar los acuerdos alcanzados" la semana pasada entre ambos jefes de Estado.

Por su parte, la oficina de Rubio ha enfatizado la "importancia de los próximos encuentros como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una solución duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, en consonancia con la visión de Trump", según reza un breve comunicado.

Trump y Putin pactaron reunirse en Budapest para "poner fin" a la guerra de Ucrania, si bien no precisaron cuándo tendría lugar el encuentro. Su acuerdo tuvo lugar un día antes de que el inquilino de la Casa Blanca recibiera al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su despacho para debatir la entrega de misiles Tomahawk, pero Trump dejó en el aire acceder a esta petición.