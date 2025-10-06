Le Pen da a Macron a elegir entre "dimisión o disolución" de la Asamblea Nacional

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha emplazado al presidente francés, Emmanuel Macron, a elegir entre su propia dimisión o la disolución de la Asamblea Nacional después de la renuncia de su primer ministro, Sébastien Lecornu, apenas unas horas después de la presentación de su gabinete.

"En este momento, el jefe del Estado tiene dos caminos posibles: la dimisión o la disolución. La dimisión es una cuestión de conciencia, de sentido de Estado, y nada más", ha afirmado Le Pen en un discurso difundido en redes sociales con un marcado tono institucional. Emplaza así a Macron a "que haga una introspección y quizás un hito saludable para Francia" con su renuncia.

Le Pen ha destacado que la dimisión de Lecornu "ha demostrado finalmente con el ejemplo que de la actual Asamblea Nacional no puede surgir una mayoría alternativa". En lugar de seguir con "un comportamiento pueril e irresponsable" bloqueando el Legislativo, la opción pasaría entonces por la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones.

Por todo ello, Le Pen considera que Macron está en "un callejón sin salida". "Si reclamamos elecciones es para sacar al país de un letal atolladero, para dar un nuevo rumbo a la acción pública", ha argüido.

"Si prevalece el respeto al pueblo soberano, habrá elecciones y respetaremos el veredicto de las urnas, con la esperanza de dar a Francia un presupuesto para la recuperación y la justicia, con la esperanza de dar al pueblo francés la dirección decididamente diferente que espera, con la esperanza de acelerar la alternancia, única condición para el renacimiento de Francia. ¡Viva la República! ¡Viva Francia!", ha remachado.