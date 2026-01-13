Le Pen dice no tener la sensación de haber cometido "el más mínimo delito" en su juicio en apelación por malversación

Archivo - La líder ultraderechista Marine Le Pen - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder ultraderechista Marine Le Pen ha afirmado este martes que no tiene la sensación de haber cometido "el más mínimo delito" en el marco de la primera audiencia de su juicio de apelación por malversar fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido, Agrupación Nacional (AN), entre 2004 y 2016.

"No tengo ninguna sensación de haber cometido ningún delito cuando en 2004, 2009 y 2014 contratamos a nuestros asistentes", ha expresado Le Pen ante un tribunal de apelaciones de París en el marco del juicio contra AN, su expresidenta y otras once personas.

En declaraciones a la prensa antes de la apertura del juicio, el abogado Patrick Maisonneuve ha reiterado que la "víctima" de la trama liderada por AN fue el propio Parlamento Europeo y por lo tanto "de quien se malversaron y robaron varios millones de euros" fue de los ciudadanos europeos y franceses, según ha recogido la cadena BFM TV.

Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión --a cumplir dos de ellos bajo libertad vigilada-- a una multa de 100.000 euros y a una inhabilitación inmediata para ejercer cualquier cargo durante cinco años, impidiendo así que pudiera presentarse a las presidenciales de 2027. Once de los 24 condenados, incluyendo la líder ultraderechista, presentaron un recurso de apelación. AN, condenada como persona jurídica, también recurrió la sentencia.

Según la Fiscalía, se desviaron las dietas mensuales que recibían los diputados ultraderechistas en el Parlamento Europeo para pagar a asistentes parlamentarios para los gastos de los empleados del partido, incluyendo guardaespaldas. El objetivo era aliviar las finanzas de la formación.