Le Pen y Farage celebran el triunfo del 'No' en el referéndum de adhesión en Islandia

Referéndum sobre la adhesión a la UE en Islandia - Europa Press/Contacto/Weng Xinyang

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marine Le Pen y Nigel Farage, los líderes de los ultrancionalistas y euroescépticos Agrupación Nacional y Reform, han celebrado desde Francia y Reino Unido respectivamente el rechazo de la población islandesa a las conversaciones de adhesión a la Unión Europea tras el referéndum de este sábado al entender que se trata de una negativa directa a la existencia del bloque.

"Felicidades a Islandia por mantener su independencia", ha escrito Farage en redes sociales tras un plebiscito en el que los islandeses, sobre todo, han rechazado las consecuencias que una adhesión podría comportar para su sector pesquero, pilar de su economía nacional.

Le Pen ha ido más allá al asegurar que el pueblo islandés ha recordado "una evidencia" como es que "la adhesión a la Unión Europea no es el horizonte natural de toda democracia europea".

"Los pueblos deben poder decidir por sí mismos su futuro, sus instituciones y su capacidad para defender sus intereses nacionales", ha añadido Le Pen en lo que ha descrito como un golpe al "federalismo" y a las "transferencias de soberanías a la Comisión Europea".

"Este voto recuerda que otra Europa es posible, una Europa de naciones libres, soberanas y que cooperan voluntariamente en los temas de interés común", ha añadido.