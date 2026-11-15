Le Pen lidera los sondeos para las presidenciales francesas seguida por el impulso de Mélenchon y un Riner al alza

Archivo - La candidata ultraderechista francesa, Marine Le Pen - Mickael Pinta / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta elaborada por el instituto Elabe para la cadena francesa BFMTV de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril de 2027 sitúa al líder de la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, en segunda posición tras ganar impulso en las últimas semanas, por detrás de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, que encabezaría los comicios.

En concreto, la encuesta sitúa a la líder ultraderechista como firme cabeza para la primera vuelta de las elecciones con una estimación de voto que oscila entre el 31 y el 33 por ciento, mientras que Mélenchon continuaría con su avance en las últimas semanas con al menos un 17 por ciento de intención de voto.

Asimismo, el sondeo otorga un 5 por ciento de intención de voto al pentacampeón olímpico de judo Teddy Riner, quien ha presentado recientemente su candidatura. De confirmarse estos datos del estudio de Elabe, el ex primer ministro y candidato macronista Gabriel Attal quedaría relegado a una posición inferior al obtener un 4 por ciento de intención de voto

Por otro lado, tanto los republicanos como su líder, Bruno Retailleau, y el alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, estarían perdiendo terreno al igual que el candidato socialdemócrata, Raphaël Glucksmann.

El estudio de Elabe plantea seis posibles escenarios electorales que varían en función de la concurrencia de otros aspirantes dentro de cada espacio político.

Aún así y según las proyecciones del sondeo, la evolución de la campaña gira en torno a tres nombres propios: Teddy Riner, que habría ascendido notablemente captando apoyos entre el electorado que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, y una eventual segunda vuelta entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen.

En ese duelo final, la encuesta pronostica una amplia ventaja para la candidata ultraderechista, que se impondría al dirigente izquierdista con un 68,5 por ciento de los votos frente al 31,5 por ciento.