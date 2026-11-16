Le Pen mantendrá los compromisos actuales con Ucrania pero suspenderá la ayuda económica si gana las elecciones

Archivo - Marine Le Pen - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones presidenciales francesas Marine Le Pen ha asegurado este lunes ante el embajador de Ucrania en el país, Vadim Omelchenko, que en caso de ganar los comicios previstos para abril de 2027 y hacerse con el Elíseo, mantendrá la ayuda financiera acordada hasta el momento por Francia, pero que le pondrá fin "en los próximos meses".

En particular, la dirigente de Agrupación Nacional ha señalado que "el estado de las finanzas públicas de Francia ya no permitiría brindar asistencia financiera a Ucrania en los próximos meses" durante un encuentro en París con el diplomático ucraniano en el que también han participado el vicepresidente de la formación, Louis Aliot, y el subdirector de campaña Renaud Labaye.

Le Pen ha matizado sin embargo que, de ganar las presidenciales, "cumpliría los compromisos adquiridos hasta ahora por Francia", incluido el "préstamo de 90.000 millones de euros concedido a Ucrania a través de la Unión Europea".

Asimismo, ha explicado que bajo su mandato mantendría la asistencia a Kiev aunque "mediante donaciones de material, ayuda humanitaria y una diplomacia mucho más activa" y al hilo ha manifestado su deseo de "que Francia participe de forma más activa en las negociaciones en curso" para el fin del conflicto con Rusia.

Estas declaraciones, difundidas a través de un comunicado del partido, siguen la línea de las efectuadas por la candidata ultraderechista a mediados de octubre, cuando declaró que si resultaba elegida "mantendría durante seis meses" la ayuda económica" a Kiev, pero que pasado ese plazo "cesaría" dicho apoyo.

Marine Le Pen se mantiene como favorita para la primera vuelta de las presidenciales francesas de 2027, según un sondeo del instituto Elabe difundido por la cadena BFMTV, que le otorga entre el 31% y el 33% de los votos.