Lee reitera su enfoque "proactivo" para lograr la "coexistencia pacífica" en la península de Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, durante una intervención parlamentaria. - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha reiterado este lunes su enfoque "proactivo" para lograr la coexistencia pacífica en la península de Corea, distanciándose así de anteriores Ejecutivos surocoreanos tras incidir en que no seguirá una política "hostil" hacia Pyongyang.

"El gobierno perseguirá firmemente una política de coexistencia pacífica en la península coreana. Tomaremos de forma proactiva las medidas que podamos iniciar primero para restaurar la confianza intercoreana y lograr la paz en la península coreana", ha afirmado en un discurso leído por un asesor presidencial en la Asamblea Nacional surocoreana.

De esta forma, ha instado a Corea del Norte a que confíe en la "sinceridad" del Ejecutivo surcoreano y responda en consecuencia, tras recalcar que la Administración de Seúl "respeta" el sistema del vecino del norte y ya ha dado pasos para el acercamiento. "No buscaremos la unificación por absorción y nos abstendremos de cualquier acto hostil", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.

El discurso de Lee llega en un momento de gran agitación internacional con la guerra en Irán, por lo que ha avisado de que la crisis no debe trasladarse a la región. "Debemos asegurarnos de que las incertidumbres y ansiedades en la situación internacional causadas por la guerra en Oriente Próximo no se extiendan a la península coreana, y trazar un camino en el que todas las personas puedan vivir sin el temor a la guerra", ha afirmado.

Este discurso sigue las declaraciones de Lee en un tono de cordialidad hacia Corea del Norte, después de que hace unas semanas ofreciera disculpas por el despliegue de drones y el lanzamiento de folletos con propaganda a lo largo de la frontera, unas maniobras que considera que han favorecido la escalada de tensiones en la península.

Seúl, desde la llegada de Lee a la Presidencia, hace algo menos de un año, viene pidiendo medidas para "generar confianza" entre las partes y poder así reabrir los canales de comunicación.