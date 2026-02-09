Letonia acusa a Rusia de "reclutar individuos" para perpetrar "actos de sabotaje" en el país

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los Servicios de Seguridad Estatal de Letonia, Normunds Mezviets, ha acusado este lunes a las autoridades rusas de "reclutar individuos" supuestamente con antecedentes criminales para perpetrar "actos de sabotaje" en el país, especialmente contra infraestructuras militares.

"El año pasado ocurrieron varios incidentes en el territorio, los cuales han sido investigados y de los que no se puede excluir una conexión directa con determinadas directrices dadas por los servicios especiales rusos", ha apuntado Mezviets en declaraciones recogidas por el portal de noticias Delfi.

Aunque ha descartado que los citados incidentes provocaran "daños significativos" a los "intereses nacionales letones", ha recordado que se han registrado incluso ataques incendiarios contra instalaciones de empresas relacionadas con la industria de defensa. Estos mismos grupos habrían planeado quemar camiones con matrículas ucranianas, tal y como ha explicado.

Además, ha recalcado que la Inteligencia rusa cuenta con "numerosos contactos" y ha manifestado que, en gran medida, "hace uso de individuos relacionados con ambientes delictivos", como expresos o "personas drogodependientes". "Recaban información y organizan estos actos de sabotaje a cambio de dinero", ha añadido.

El pasado mes de octubre, cuatro personas fueron detenidas por su presunta implicación en este tipo de actos, de los cuales tres eran ciudadanos letones. Todos ellos han sido acusados de espionaje y de haber recabado información de Inteligencia de forma irregular, también sobre personas y empresas que apoyan a Ucrania en plena invasión rusa.