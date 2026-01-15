Letonia afirma tener "pruebas" sobre el traslado de migrantes por parte de Bielorrusia hacia la frontera

Archivo - Imagen de archivo de la frontera bielorrusa. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Letonia ha informado este jueves de que tiene "pruebas" que apuntan al traslado de migrantes por parte de las fuerzas de seguridad y el Ejército de Bielorrusia hacia la frontera entre los dos países, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre Riga.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa letón ha indicado que "existen indicios de que han existido acciones coordinadas por parte de estructuras militares y fuerzas de seguridad bielorrusas que incluyen el traslado de estos migrantes en vehículos militares". Además, acusa a "altos cargos del Ejército" de "organizar" los cruces de migrantes en la frontera.

"Durante las operaciones de vigilancia en la frontera se encontraron documentos y equipos de comunicación pertenecientes a militares bielorrusos y que estaban en posesión de uno de los detenidos por cruzar la frontera de forma ilegal", detalla el texto.

Tras una serie de inspecciones, se ha podido determinar que estos materiales pertenecen a un batallón del Ejército de Bielorrusia estacionado en la región de Vítebsk. "Los documentos incluían documentación interna de la unidad, incluyendo registros del material entregado y el equipo logístico", ha añadido.

Además, los teléfonos móviles incautados a los migrantes tras atravesar la frontera "contienen imágenes de altos cargos del Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia junto a migrantes ilegales, también en el interior de vehículos militares". "Se han identificado casos en los que guardias fronterizos bielorrusos se han visto implicados en el transporte de estos migrantes desplazados a la frontera", ha recalcado el Ministerio letón.

Es por ello que las autoridades han acusado a Minsk de hacer uso de estos migrantes para "obtener información de Inteligencia" y "otros elementos que sirven de amenaza" para Letonia.

Desde 2021, la Guardia Estatal de Fronteras, en cooperación con las Fuerzas Armadas Nacionales y la Policía Estatal de Letonia, ha reforzado su apoyo para "frenar la migración ilegal en la frontera estatal entre Letonia y Bielorrusia". "Esto ha permitido reforzar la seguridad de Letonia", indica el texto.

"La organización de la migración ilegal, el transporte de migrantes y su alojamiento no deben considerarse únicamente como un medio para obtener beneficios ilícitos. Las Fuerzas Armadas han alertado de que quien apoye, directa o indirectamente, la infiltración, el transporte o el alojamiento de personas que cruzan la frontera ilegalmente no solo viola la legislación letona", ha recalcado.

"Esto también puede suponer una colaboración en operaciones organizadas por los servicios de Inteligencia de Estados hostiles a Letonia, destinadas a realizar actos de reconocimiento y sabotaje", ha apuntado.