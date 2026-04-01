Letonia halla los restos de un dron en una aldea cerca de la frontera con Rusia

El ministro de Defensa letón, Andris Spruds, en un reciente viaje a Alemania. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han encontrado este miércoles los restos de un dron en una aldea cerca de la frontera con Rusia, lo que ha obligado a desplegar un equipo técnico para determinar si había riesgo de explosión.

"La Policía Estatal encontró restos de un dron en la aldea de Silmala, región de Rezekne. Los zapadores de las Fuerzas Armadas Nacionales presentes en el lugar verificaron rápidamente que los restos no son explosivos y no representan una amenaza para los residentes", ha indicado el ministro de Defensa letón, Andris Spruds, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha informado de la puesta en marcha de una investigación para aclarar "todas las circunstancias del incidente". "Seguiremos vigilando de cerca la situación", ha señalado.

La semana pasada las autoridades de Letonia, Estonia y Lituania pidieron a la OTAN que "acelere" las capacidades para detectar e interceptar drones, tras las últimas incursiones sufridas por los países bálticos, que achacan la oleada de intromisiones en su espacio aéreo a las consecuencias regionales de la invasión rusa de Ucrania.

Hay que "seguir reforzando una defensa antiaérea de muchas capas", defendieron los países bálticos ante el número creciente de incidentes en su espacio aéreo, en lo que consideran "una clara indicación de que la guerra de Rusia contra Ucrania está generando un riesgo regional más amplio".