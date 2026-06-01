Líbano confirma un cese de ataques después de que Hezbolá haya "aceptado" la propuesta de EEUU

Archivo - Bombardeo israelí en Líbano (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han asegurado este lunes que el partido-milicia chií Hezbolá ha "aceptado" la propuesta de Estados Unidos, país que ha auspiciado las últimas conversaciones entre Líbano e Israel, sobre un alto el fuego "mutuo" en una jornada en la que el Ejército israelí ha dado marcha atrás a los planes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de bombardear Beirut.

"En el marco de los esfuerzos que está realizando el Estado libanés para mantener la estabilidad y evitar una mayor escalada en Líbano, y tras la conversación mantenida entre el presidente, Joseph Aoun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, las autoridades libanesas han recibido la confirmación de que Hezbolá ha aceptado la propuesta estadounidense, que prevé un alto el fuego mutuo", ha señalado la Embajada de Líbano en Washington en un comunicado difundido por la Presidencia.

De acuerdo a la iniciativa planteada por el país norteamericano, Israel cesará sus ataques "contra la periferia sur" de la capital libanesa y el grupo chií se abstendrá de atacar territorio israelí, mientras que queda "previsto que el alto el fuego se amplíe para abarcar todo el territorio libanés".

La legación diplomática libanesa ha suscrito así las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha anunciado el fin de ataques por las dos partes, mientras las delegaciones de Líbano e Israel mantienen sus planes de retomar las conversaciones este martes "para debatir estos avances y seguir trabajando sobre ellos".

Por su parte, Hezbolá ha confirmado que ha sido notificado de las negociaciones tanto por parte de Aoun como por el presidente del Parlamento libanés, Nabí Berrí --de la formación chií Amal-- y ha reiterado su defensa de un "alto el fuego integral como preludio a la retirada del enemigo".

Así lo ha dicho el diputado de Hezbolá Hasán Fadlalá en declaraciones recogidas por la cadena Al Manar --vinculado al grupo-- en las que ha reclamado "no regresar a la situación anterior al 2 de marzo", día en que retomaron los combates tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"La postura de Hezbolá es clara y prevé un alto el fuego en todo el territorio libanés", ha reiterado al tiempo que ha pedido "un poco de paciencia y esperar a ver qué nos deparan las próximas horas".

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.