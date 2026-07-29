Líbano denuncia nuevos ataques de Israel contra zonas del sur del país

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el sur de Líbano. - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han denunciado este miércoles nuevos ataques perpetrados por el Ejército israelí contra zonas del sur del país a pesar del acuerdo marco alcanzado con el Gobierno, que estipulaba una retirada paulatina de fuerzas israelíes para ceder su control al Ejército libanés.

Los ataques han sido registrados en gobernación de Nabatiyé, que ha sido objeto de un intento bombardeo con fuego de artillería, segú ha recogido la agencia libanesa de noticias NNA.

Los ataques se han originado desde posiciones militares israelíes en la zona de Tel al Nahas, una zona militarizada situada a las afueras de la ciudad fronteriza de Kfar Kila, que se encuentran parcialmente bajo control de las fuerzas israelíes.

Estas informaciones apuntan a que, posteriormente, las fuerzas israelíes es han retirado hacia Haddatha, en Bint Jbeil. Además, las tropas israelíes han procedido a demoler varias viviendas en Tiro, también en el sur del país.

El presidente libanés, Joseph Aoun, se ha reunido este mismo miércoles con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar los últimos acontecimientos. El encuentro, que ha tenido lugar en el palacio de Baabda, tiene lugar en un momento de vital importancia para Líbano.

"Ambos han abordado la situación general a nivel local y regional, así como la situación en el sur, a la luz de las agresiones israelíes contra localidades libanesas y en particular la demolición de viviendas, además de la necesidad de detener estas prácticas hostiles", tal y como ha indicado la Presidencia en un mensaje difundido en redes sociales.

Por otra parte, el dirigente libanés ha informado a Berri de "los resultados de su visita a Estados Unidos y las conversaciones que sostuvo con los responsables estadounidenses, encabezados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio".

El Gobierno de Líbano ha informado que se han superado los 4.330 muertos y los 12.200 heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomó los combates contra el partido-milicia chií Hezbolá pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.