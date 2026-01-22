Líbano denuncia una veintena de heridos en ataque de Israel contra Sidón, en el sur del país

Daños en un coche y una zona industrial por un ataque de Israel en Sidón, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han denunciado este miércoles que los ataques efectuados por el Ejército israelí en la misma jornada contra Sidón y sus inmediaciones, en el sur del país, han dejado una veintena de heridos, entre los que se incluyen periodistas.

"Las incursiones del enemigo israelí en la ciudad de Qanarit, distrito de Sidón, resultaron en 19 personas heridas, incluidos periodistas", ha indicado el Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

La cartera ministerial ha precisado además que cinco de las víctimas han sido hospitalizadas, dos de las cuales se encuentran en cuidados intensivos, mientras que el resto fueron atendidos por los servicios de emergencias.

El presidente libanés ha denunciado la "política de agresión sistemática" de Israel en una jornada en la que han muerto al menos dos personas en sendos bombardeos en Sidón y Bazouriyé por parte del Ejército israelí, que ha asegurado que el objetivo del ataque contra un vehículo cerca de la primera localidad era "un terrorista de Hezbolá".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia libanés y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.