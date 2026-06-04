Líbano despliega tropas en localidades del sur coincidiendo con la "retirada" de tropas israelíes

Archivo - Vista de Marjayún, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército libanés ha informado esté jueves de que está llevando a cabo un despliegue "gradual" de efectivos sobre la zona de Dibín, una localidad cercana a la frontera con Israel, en coordinación con la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y coincidiendo con la "retirada" de las tropas israelíes de la zona, horas después de que los dos países hayan acordado mantener el alto el fuego en una nueva ronda de negociaciones en Washington.

Las Fuerzas Armadas libanesas han indicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que una de sus unidades ha "procedido a retirar los terraplenes de tierra que la ocupación israelí había levantado en la carretera de Dibín", cerca de Marjayún, "lo que permitió reabrir la ruta" entre estas dos localidades y la de Ebel as Saqi.

Así, ha señalado que la operación se produce "coincidiendo con la retirada israelí de la zona de Dabín, donde las unidades militares están llevando a cabo un despliegue gradual tras ponerse en contacto con el Comité de Supervisión del alto el fuego y en coordinación con la FINUL".

Al mismo tiempo, unidades "especializadas" del Ejército libanés han procedido a realizar "un reconocimiento técnico de la zona con el objetivo de retirar los artefactos explosivos sin detonar", por lo que ha pedido a los ciudadadanos que no se acerquen a este área y que acaten sus instrucciones hasta que finalice el despliegue.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos, acompañados por una invasión terrestre por parte de Israel, que llegó a amenazar con una campaña de bombardeos contra la capital, Beirut.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.