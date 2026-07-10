Líbano destaca que la próxima reunión entre Aoun y Trump abordará la "seguridad regional" en Oriente Próximo

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han afirmado que la reunión que mantendrán el 21 de julio en Washington los presidentes estadounidense y libanés, Donald Trump y Joseph Aoun, respectivamente, permitirá abordar las relaciones bilaterales y la "seguridad regional", en medio de las conversaciones entre Líbano e Israel para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

La embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el viaje de Aoun tendrá lugar tras "una invitación oficial por parte de la Casa Blanca", después de que la Presidencia estadounidense confirmara a esta agencia que la reunión tendría lugar el 21 de julio, extremo ratificado por Beirut.

"La invitación refleja la sólida alianza entre Líbano y Estados Unidos y brinda una oportunidad para que ambos líderes discutan temas de interés mutuo, incluidas las relaciones bilaterales, la seguridad regional y el apoyo continuo de Estados Unidos a la soberanía, la estabilidad, la integridad territorial y las instituciones estatales de Líbano", ha dicho.

Así, ha detallado que el viaje de Aoun --quien protagonizará así su primer encuentro con Trump desde que ambos asumieran sus respectivos cargos en enero de 2025-- tendrá lugar "tras un periodo intenso de interacciones diplomáticas" encabezadas por la legación libanesa, "en coordinación estrecha con la Presidencia de Líbano y altos cargos en la Administración de Estados Unidos".

"A lo largo de este proceso, la Embajada ha trabajado para fortalecer el diálogo bilateral de alto nivel y facilitar los preparativos que culminaron en esta visita oficial", ha señalado Hamadeh, quien ha destacado que la legación "está coordinando todos los aspectos de la visita" con la Presidencia, la Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense para "garantizar un exitoso encuentro bilateral".

El propio Aoun afirmó el miércoles que viajaría al país norteamericano y expresó su deseo de que la reunión con Trump "genere beneficios para Líbano", al tiempo que destacó que la invitación extendida por la Casa Blanca supone el reflejo del "interés sin precedentes" expresado por Washington sobre la situación en Líbano.

En esta línea, sostuvo que era muestra también del "apoyo" de Estados Unidos a los esfuerzos para "encontrar una solución permanente a la cadena de guerras y agresiones israelíes" contra el país de cara a lograr "estabilidad" en Oriente Próximo, tras la firma a finales de junio de un acuerdo marco entre las autoridades libanesas e israelíes.

REUNIÓN CON EL JEFE DEL EJÉRCITO

Durante la jornada de este viernes, Aoun ha mantenido una reunión con el jefe del Ejército de Líbano, Rudolph Haykal, para "discutir sobre la situación de seguridad", especialmente "en el sur del país", ante los "continuados ataques israelíes" a pesar del acuerdo de alto el fuego.

"La reunión también abordó los preparativos en curso para la aplicación del acuerdo marco (con Israel) en las zonas piloto designadas, desde donde el Ejército libanés se desplegará simultáneamente con la retirada israelí", ha especificado la Presidencia libanesa en un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha detallado que Aoun y Haykal "han discutido también las misiones llevadas a cabo por el Ejército en todo Líbano, así como el estado de la institución militar y las necesidades de su personal", a pocos días del encuentro previsto entre Israel y Líbano en la capital de Italia, Roma, para continuar con sus conversaciones.

De cara al mismo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, manifestó el martes que el país "busca la paz" con sus vecinos". "Buscamos la paz con Líbano. La paz debe estar basada en la seguridad", dijo, antes de resaltar que Israel "no tiene ambiciones territoriales en Líbano" e insistir en que "la única forma de lograr paz y estabilidad" es "desmantelar" al partido-milicia chií Hezbolá.

El acuerdo alcanzado por Líbano e Israel a finales de junio fue rechazado de plano por Hezbolá, que rechaza cualquier proceso de desarme mientras Israel mantenga territorios libaneses ocupados y recuerda que el grupo no ha participado en las conversaciones, mediadas por las autoridades estadounidenses.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos, en medio de los esfuerzos para un acuerdo de paz en Oriente Próximo.