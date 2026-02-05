Liberados cerca de 170 fieles secuestrados en enero en ataques contra dos iglesias en el norte de Nigeria

Archivo - Un soldado en Nigeria - XINHUA/WALE SALAU - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Nigeria han logrado rescatar a los cerca de 170 fieles secuestrados en enero en ataques perpetrados por personas armadas no identificadas contra dos iglesias situadas en el estado de Kaduna, situado en el norte del país y sacudido por un aumento de la inseguridad durante los últimos meses.

El jefe de la localidad de Kurmin, Ishaku Danazumi, ha afirmado que cuenta con informaciones que apuntan a que el resto de personas que fueron secuestradas habían sido liberadas, después de que trascendiera que al menos 80 de ellas habían logrado escapar por su cuenta mientras eran trasladadas por los asaltantes.

"He recibido esta mañana la información sobre su liberación. Están en estos momentos con el gobierno en Kaduna", ha afirmado, según ha recogido el diario nigeriano 'The Punch', al tiempo que ha reseñado que no podría dar más detalles sobre la situación.

El presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en inglés) en Kaduna, Maaji Caleb, también ha confirmado la liberación de estas personas. "Gloria a Dios, mi gente es libre. Esperamos contactar con ellos hoy. Fue gracias a nuestros rezos y los esfuerzos del Gobierno", ha remarcado.

Por su parte, fuentes policiales han confirmado igualmente que "el resto de fieles han sido liberados", si bien no han confirmado su número, mientras que el gobernador de Kaduna, Uba Sani, se ha reunido durante la jornada con algunos de los liberados.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

El noreste de Nigeria se ha visto sacudido por cientos de ataques durante los últimos años por parte de Boko e ISWA, si bien la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.