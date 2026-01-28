Liberados otros cinco presos palestinos de cárceles israelíes

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha confirmado este miércoles que otros cinco presos palestinos han sido liberados de cárceles israelíes y trasladados por los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de la Franja de Gaza.

Los presos, cinco hombres con edades comprendidas entre los 34 y los 59 años --incluyendo una persona ciega-- fueron detenidos en el marco de la ofensiva militar israelí contra el enclave lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado las excarcelaciones.

Esto se produce tan solo un día después de que la ONG anunciara la liberación de nueve presos que fueron trasladados al Hospital de al Aqsa. Según el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), los detenidos palestinos llevaban entre rejas "muchos meses" y sufrían desnutrición y tortura.