Liberados tres trabajadores de la vacunación contra la polio secuestrados en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres trabajadores de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en Pakistán han sido liberados este jueves tres ser secuestrados un día antes por personas armadas no identificadas en la provincia de Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

El jefe de la Policía de Bannu, Yasir Afridi, ha indicado que los tres han sido liberados tras "muchos esfuerzos", después de la mediación de las fuerzas de seguridad y líderes locales de la zona para lograr que se pusiera fin a su secuestro, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El incidente tuvo lugar apenas dos días después de la muerte de un policía en un ataque perpetrado por personas no identificadas contra la escolta a un equipo de vacunación contra la poliomielietis en Jáiber Pastunjua, suceso que se saldó además con otros cuatro heridos.

El Programa contra la Polio en Pakistán inició el lunes su segunda campaña de vacunación en el país en lo que va de 2026, destinada a inmunizar a más de 45 millones de niños menores de cinco años. Las autoridades han confirmado un caso de poliomielitis en los primeros cuatro meses del año.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, donde los equipos hacen frente a reiterados ataques por parte de grupos armados, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.