En libertad tres de los cinco detenidos el jueves por el robo del Louvre

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres de las cinco personas detenidas el pasado jueves por su presunta implicación en el robo de joyas del Museo del Louvre de París han sido finalmente puestas en libertad este sábado, mientras que las otras dos han sido imputadas formalmente por complicidad en robo organizado y conspiración para delinquir.

Una mujer de 38 años y otra persona de 37 han sido así acusados y encarcelados, según fuentes judiciales citadas por la televisión francesa BFMTV. La mujer ha afirmado temer por sus hijos tras conocer entre lágrimas la decisión de la Fiscalía. El otro sospechoso tiene antecedentes penales por delitos de hurto.

"La persona en cuestión ha solicitado un aplazamiento de la vista que tendrá lugar en los próximos días y ha sido encarcelada provisionalmente hasta entonces", ha indicado la fiscal de París Laure Beccuau.

Otros dos sospechosos, de 34 y 39 años de edad, fueron detenidos el 25 de octubre y están en prisión provisional desde el miércoles por los delitos de robo organizado y conspiración para cometer un delito y se cree que fueron los autores materiales del robo en el museo del 19 de octubre. Las ocho joyas robadas, valoradas en unos 88 millones de euros, continúan desaparecidas.