Libia pide "esfuerzos concertados" para hacer frente al "gran desafío" de la migración irregular

El jefe del Consejo Presidencial pide poner fin a la división administrativa para impulsar el desarrollo



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Menfi, ha reclamado "esfuerzos concertados" para hacer frente al "gran desafío" de la migración irregular y ha resaltado que el país, situado en la ruta que va desde África hacia las costas europeas, soporta "una onerosa carga".

"Es menester llevar a cabo esfuerzos para luchar contra la migración y el terrorismo, lo cual representa un gran desafío, no sólo para Libia, sino para muchos otros países, sobre todo países africanos", ha manifestado durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Somos un país de tránsito que tiene que asumir una onerosa carga. La solución exige un esfuerzo concertado, teniendo en cuenta las leyes nacionales, las cuestiones humanitarias y la protección de los derechos de los migrantes", ha sostenido.

Menfi, que ha dedicado gran parte de su discurso a abordar la situación de división administrativa que sufre Libia desde hace años, ha lamentado además el impacto del terrorismo sobre el país, si bien ha ensalzado que las fuerzas libias "lograron derrotar" al grupo yihadista Estado Islámico.

"Seguimos promoviendo la seguridad nacional, protegiendo nuestras fronteras y cooperando con la comunidad internacional", ha destacado. "Hemos intentado establecer centros de seguridad que coordinan actividades de las distintas fuerzas nacionales de seguridad con los países vecinos", ha agregado.

"La lucha contra el terrorismo no es una confrontación militar, es un fenómeno multifacético que exige más esfuerzos concertados en la esfera regional e internacional, con un enfoque exhaustivo para atender las distintas dimensiones", ha argumentado.

En este sentido, ha apostado por "crear mecanismos nacionales para luchar contra estos desafíos y para que no haya injerencias negativas". "Llegó el momento de cerrar filas, tender puentes de unidad y hacer de la solidaridad piedra angular de nuestra labor, de nuestras patrias, de pueblos que aman la vida", ha defendido.

"Sin duda alguna no podremos gozar de nuestras riquezas si la siembra de la discordia sigue presente. Nuestra unidad es la vía hacia la estabilidad, es la esperanza que llevará nuestros hijos hacia un mejor futuro", ha manifestado, antes de insistir en la necesidad de "eliminar toda injerencia" y "valorar la unidad nacional".

NECESIDAD DE UNIDAD

Menfi ha recordado que "Libia ha sufrido durante más de diez años periodos de transición mancillados por conflictos no justificados y guerras entre hermanos", en medio de "la injerencia extranjera con el propósito de debilitar el Estado, arraigar las divisiones y controlar sus recursos naturales".

"Los desafíos son descomunales y complejos. No obstante, no dejamos de tratar de llegar a soluciones de consenso para unir nuestras filas y reunir a todas las partes que acudan a la mesa de negociaciones en busca de una solución nacional", ha dicho, antes de remarcar que la actual división institucional "no es una solución".

"Reiteramos la convicción de que el pueblo libio tienen el derecho de decidir su destino y elegir quién ha de gobernarlos y ocuparse de sus asuntos. Ello se logrará una vez renovada la legitimidad y recuperado el control que algunas partes han tratado de impedir", ha argüido Menfi, quien ha defendido "una solución por la vía pacífica, con una solución libia, lejos de cualquier imposición o injerencia extranjera".

Actualmente, Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes diera por finalizado el mandato del primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021 y nombrara para el cargo a Fazi Bashaga, después suspendido en el cargo y reemplazado por Osama Hamad.

Dbeibé rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de elecciones, que siguen sin fecha. Ambas partes cuentan con milicias y grupos armados que respaldan sus aspiraciones, lo que ha hecho temer en varias ocasiones con el estallido de una nueva guerra civil como la de 2011, desencadenada en el marco de la 'Primavera Árabe' y que se saldó con la captura y ejecución de Muamar Gadafi.